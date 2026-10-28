முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் கொடுக்காததால் ஸ்ரீவி., நகராட்சியில் ஒப்பந்ததாரர்கள் தவிப்பு
முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் கொடுக்காததால் ஸ்ரீவி., நகராட்சியில் ஒப்பந்ததாரர்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் முடிந்த பணிகளுக்கு பணம் கொடுக்காமல் பல மாதங்களாக பல கோடி ரூபாய் நகராட்சி நிர்வாகம் பாக்கி வைத்துள்ளதால் ஒப்பந்ததாரர்கள் மிகுந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் 10க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் பதிவு செய்து பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகின்றனர். தி.மு.க. ஆட்சியில் ரோடு, வாறுகால், சுகாதார வளாகம் உட்பட பல்வேறு பணிகளை நகராட்சி ஒப்புதல் பெற்றும், அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி இன்றியும் பணிகளை செய்துள்ளனர்.
தி.மு.க.,ஆட்சியின் நான்கு ஆண்டுகள் நடந்த பணிகளுக்கு முறையாக பில் தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் பெற்று வந்தனர். 2025 ஜனவரி முதல் தற்போதைய சட்டசபை தேர்தல் வரை நடந்த பல்வேறு பணிகளுக்கு இதுவரை உரிய பில் தொகை பெற முடியாமல் உள்ளனர். இது அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் சேர்த்து ரூ. 7 கோடி வரை பாக்கி உள்ளதாக ஒப்பந்ததாரர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கமிஷனரை கண்டித்து கவுன்சிலர்கள் கண்டன தீர்மானம் போட்ட நிலையில், அவரும் பணியிடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டு புதிய கமிஷனராக கோபாலகிருஷ்ணன் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
தங்களது பொருளாதார நெருக்கடியை உணர்ந்து பாக்கித்தொகையை உடனே கொடுக்க புதிய கமிஷனர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஒப்பந்ததாரர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.