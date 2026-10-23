சேது பொறியியல் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா

ADDED : செப் 26, 2026 05:50 PM
காரியாபட்டி, செப். 27-
காரியாபட்டி சேது பொறியியல் கல்லூரியில் 27வது பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. நிறுவனர் முகமது ஜலீல் தலைமை வகித்தார். கல்லூரி நிர்வாக அதிகாரிகள் சீனி முகைதீன், சீனி முகமது அலியார் மரக்காயர், நிலோபர் பாத்திமா, நாசியா பாத்திமா முன்னிலை வகித்தனர்.
முதல்வர் சிவக்குமார் வரவேற்றார்.
எக்ஸா வேர் மென்பொருள் நிறுவன தலைமை அதிகாரி கிருஷ்ணா பாலகுருநாதன் பட்டம் வழங்கி பேசியதாவது: மாணவர்கள் தங்கள் தொழில், வாழ்க்கைப் பயணத்தில் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதுடன், சிறந்த பணிநெறியையும் மனித உறவுகளையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். தொழில் நுட்பமும் உலகமும் வேகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளும் பழக்கமே நம்மை காலத்திற்கேற்ப வளரச் செய்யும்.என்றார்.
பெங்களூர் டி.சி.எஸ்., வாகனத் துறை ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு தொழில் நுட்ப அதிகாரி ராஜபாண்டியன் ராமமூர்த்தி பட்டம் வழங்கி பேசியதாவது: வெற்றி மட்டுமல்ல, மகிழ்ச்சியும் வாழ்க்கையில் முக்கியம். சவால்களையும் தோல்விகளையும் நேர்மறையான எண்ணத்துடன் எதிர்கொண்டு, செய்யும் பணியிலும் வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சியைத் தேட வேண்டும். பட்டம் என்பது பயணத்தின் முடிவல்ல; கனவுகளை நனவாக்கும் புதிய பயணத்தின் தொடக்கம், என்றார்.
தேர்வுத்துறை தலைவர் முரளி கண்ணன், ஐ.கியூ.ஏ.சி., டீன் சிவரஞ்சனி, அகாடமிக் டீன் ஷாநவாஸ், துறைத் தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
படம் உண்டு.