தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ கட்டட சேதத்தால் திறந்தவெளியில் சமையல்

﻿ கட்டட சேதத்தால் திறந்தவெளியில் சமையல்

﻿ கட்டட சேதத்தால் திறந்தவெளியில் சமையல்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:11 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:11 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

விருதுநகர்: விருதுநகர் அருகே உள்ள தியாகராஜபுரத்தில் அங்கன்வாடி மையத்தில் சமையல் கூடம் சேதமாகி விட்டதால் அருகே உள்ள திறந்த வெளி இடத்தில் குழந்தைகளுக்கு தேவையான உணவை சமையல் செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. வகுப்பறை கட்டடமும் சேதமாகி உள்ளது.

வச்சக்காரப்பட்டி அருகே உள்ள தியாகராஜபுரத்தில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்படுகிறது. இங்கு 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் படித்து வருகின்றனர். இக்கட்டடம் முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் சுவர்களில் விரிசல், சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுந்து வருகிறது.

மேலும் சமையல் கூடம் சேதமாகி விட்டதால் அருகே உள்ள திறந்த வெளி இடத்தில் குழந்தைகளுக்கு தேவையான உணவை சமையல் செய்ய வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது.

சேதமான கட்டடத்தில் இயங்கும் அங்கன்வாடி மையத்திற்கு குழந்தைகளை அனுப்புவதற்கு பெற்றோர் அஞ்சுகின்றனர். எனவே சேதமாகியுள்ள அங்கன்வாடி மையத்தை சீரமைக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us