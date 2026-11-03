திருச்சுழியில் தொடரும் காப்பர் வயர் திருட்டு. வேதனையில் விவசாயிகள்
திருச்சுழியில் தொடரும் காப்பர் வயர் திருட்டு. வேதனையில் விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:54 PM
திருச்சும்: திருச்சுழி பகுதிகளில் விவசாய நிலங்களில் உள்ள மின் மோட்டார்களில் காப்பர் வயர் திருட்டு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
திருச்சுழி, நரிக்குடி, முக்குளம், வீரசோழன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விவசாய பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் கிணறு , தோட்டத்தில் போர்வெல் அமைத்து சப்மெர்சிபல் மோட்டார் மூலம் தொட்டிகள் மற்றும் கிணறுகளுக்கு தண்ணீரை கொண்டு வந்து விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். தங்கள் சொந்த செலவில் 30 ஆயிரம் முதல் 40 ஆயிரம் வரை செலவு செய்து காப்பர் வயரை மின் மோட்டாரில் பொருத்தியுள்ளனர். 6 மாதங்களாக காப்பர் வயர்களை திருடும் கும்பல் இரவு நேரங்களில் தோட்டங்களில் விவசாய நிலங்களில் மோட்டார்களில் பொருத்தப்பட்ட வயர்களை அறுத்து திருடி செல்கின்றனர். திருடிய வயர்களை ஒரு பகுதியில் எரித்து காப்பர் கம்பியை மட்டும் எடுத்து செல்கின்றனர். இதுவரை 20 க்கும் மேற்பட்ட விவசாய நிலங்களில் திருட்டு நடந்துள்ளது.
இது குறித்து, விவசாயிகள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் புகார் செய்துள்ளனர். மனுவை வாங்கும் போலீசார் ரசீது கொடுப்பதும் இல்லை. மனுவை பதிவு செய்வதும் இல்லை. நேற்று முன்தினம் திருச்சுழியை சேர்ந்த கருத்த பாண்டியன் விவசாய நிலத்தில் காப்பர் வயர் திருடு போயுள்ளது.
விவசாய சங்கங்கள் மாவட்ட தலைவர் ராம் பாண்டியன் : விவசாய நிலங்களில் தொடர்ந்து காப்பர் வயர் திருட்டு நடந்து வருகிறது. இது குறித்து விருதுநகரில் மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில் நடந்த விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தி உள்ளோம். மாவட்ட எஸ்.பி., தலையிட்டு காப்பர் வயர் திருடர்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.