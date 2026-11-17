காப்பர் வயர் திருடர்கள் அட்டகாசம். வேதனையில் விவசாயிகள்
காப்பர் வயர் திருடர்கள் அட்டகாசம். வேதனையில் விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:34 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் கிராம பகுதிகளில் விவசாய தோட்டங்கள், வீடுகளில் காப்பர் வயர்களை அறுத்து செல்வதால் விவசாயிகளும், குடியிருப்போடும் அவதிப்படுகின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டை அருகே ஆமணக்குநத்தம் கண்மாய் பகுதியில் ஊராட்சி மூலம் போர்வெல் அமைத்து குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. இதில், மின்மோட்டாரிலிருந்து மின் கம்பத்திற்கு செல்லும் காப்பர் வயர்கள் திருடப்பட்டு உள்ளது. இதே போன்று ஆ.கல்லுப்பட்டியில் அய்யனார் கோயில் அருகில் உள்ள போர்வெல்லில் மோட்டார் ஒயர் திருடு போனது. உடையநாதபுரம், வெள்ளையாபுரம் பகுதியில் விவசாய தோட்டத்தில் இருந்து காப்பர் வயர் திருடப்பட்டு உள்ளது. செட்டிகுறிச்சி அருகே மெயின் ரோட்டில் 7 கடைகளின் மின் வயர்களை அறுத்து சென்றுள்ளனர். தொடர்ந்து 4 நாட்களுக்குள் இந்த திருட்டு சம்பவம் நடந்துள்ளது. இது குறித்து பந்தல்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பந்தல்குடியில் அதிகாலையில் டிரான்ஸ்பார்மரில் உள்ள வயர்களை அறுத்து செல்ல 32 போல்ட்டுகளை கழற்றி உள்ளனர். வயர்களை அறுக்க முடியாததால் அப்படியே விட்டு சென்றுள்ளனர்.
இது போன்று கிராமங்களில் காப்பர் வயர் திருட்டு சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடக்கிறது.
மாவட்ட நிர்வாகம் இரவு நேர ரோந்துகளில் போதுமான போலீசார்களை நியமித்து காப்பர் வயர்களை திருட்டு நடப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.