பழுதான மோட்டார்கள், சேதமான குழாய்களை சரி செய்து குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்க வேண்டும் சிவகாசி மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தல்
பழுதான மோட்டார்கள், சேதமான குழாய்களை சரி செய்து குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்க வேண்டும் சிவகாசி மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:34 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:10 PM
சிவகாசி: பழுதடைந்த மோட்டார்கள், சேதம் அடைந்த குழாய்களை உடனடியாக சரி செய்து குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்க வேண்டும் என மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தினர்.
சிவகாசி மாநகராட்சியில் இருமுறை நடந்த கவுன்சிலர்கள் கூட்டம் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றாமல் ரத்தானது. தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக அவசர கூட்டம் நடந்தது. மேயர் சங்கீதா தலைமை வகித்தார். துணை மேயர் விக்னேஷ்பிரியா, கமிஷனர் மகேஸ்வரி முன்னிலை வகித்தனர்.
ஶ்ரீநிகா, தி.மு.க., : பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளும் பணிகளை பொது நிதிக்கு பதில், கல்வி நிதி அல்லது சி.எஸ்.ஆர் நிதியில் பணி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சேதுராமன், தி.மு.க., மாநகராட்சியில் டெங்கு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் 40 பேர் மட்டுமே உள்ள நிலையில், 75 பேர் உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். திருத்தங்கல் ரயில்வே கேட் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் இங்குள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட் முழுமையாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தால் மக்கள் பயனடைவர்.
பாக்கியலட்சுமி, தி.மு.க., : பராமரிப்பு செய்து திறக்கப்படாத பொது சுகாதார வளாகங்களை உடனடியாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
சாமுவேல், சுயே., மாநகராட்சியில் உள்ள 68 சுகாதார வளாகங்களிலும் மக்கள் தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவிக்கும் வகையில் க்யூ ஆர் கோடு அமைக்க வேண்டும்.
சசிகலா, தி.மு.க., : பன்னீர் தெப்பம் எதிரில் ரோட்டோரத்தில் திறந்த நிலையில் ஓடை செல்கிறது. இங்கு தடுப்புச் சுவர் இல்லாததால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. உடனடியாக தடுப்புச் சுவர் அமைக்க வேண்டும்.
ராஜேஷ் : மாநகராட்சியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டிகளில் கண்காணிப்பு கேமரா அமைக்க வேண்டும்.
குமரி பாஸ்கர், பா.ஜ., சிவகாசி - சாத்துார் ரோடு சந்திப்பில் ரவுண்டானா அமைக்க வேண்டும். மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் அனைத்து கடைகளிலும் லஞ்சம் வாங்குகின்றனர். இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தொடர்ந்து, தினமலர் நாளிதழில் வெளிவந்த செய்தியை சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.
தொடர்ந்து அனைத்து கவுன்சிலர்களும், உடனடியாக சேதம் அடைந்த குழாய்கள், பழுதடைந்த மின் மோட்டார்களை சரி செய்து குடிநீர் வினியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
கவுன்சிலர் ஸ்ரீனிகா, கவுன்சிலர்களுக்கான வாட்ஸ் அப் குழுவில் இரவு ஒரு மணிக்கு தேவையற்ற குறுஞ்செய்திகளை அனுப்புகின்றனர். இதனை தவிர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.
கமிஷனர் பதில் அளித்து கூறுகையில், அடுத்தடுத்து அடிப்படை பணிகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும் , என்றார்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.