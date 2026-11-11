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கிடைத்தது 4 நாட்கள் விடுமுறை: நீதிமன்ற ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி
கிடைத்தது 4 நாட்கள் விடுமுறை: நீதிமன்ற ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 05, 2026 08:21 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று முதல் நான்கு நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்ததால் நீதித்துறை ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
நாளையும், நாளை மறுநாளும் (நவ.7,8) வார விடுமுறை நாட்களாக உள்ள நிலையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவ.9 அன்றும் அரசு விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் அனைத்து அரசுத் துறை ஊழியர்களுக்கும் 3 நாள் தொடர் விடுமுறை கிடைத்துள்ளது.
இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் அறிவிப்பின்படி, தீபாவளியை முன்னிட்டு தமிழகம், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு இன்று (நவ.6) விடுமுறை நாளாகவும், அதற்கு ஈடு செய்யும் வகையில் நவ. 28 வேலை நாளாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் இன்று முதல் 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைத்துள்ளதால் நீதித்துறை ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.