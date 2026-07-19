மாவட்டத்தில் பிடிவாரன்ட் பிறப்பிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் ஒளிய முடியாது: வழக்குகளில் டிமிக்கி கொடுப்பவர்களை கைது செய்வது தீவிரம்
மாவட்டத்தில் பிடிவாரன்ட் பிறப்பிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் ஒளிய முடியாது: வழக்குகளில் டிமிக்கி கொடுப்பவர்களை கைது செய்வது தீவிரம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:32 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டு நீண்ட காலமாக நீதிமன்ற விசாரணைக்கு வராமல் தலைமறைவாக இருந்தவர்களையும், பணமோசடி, காசோலை வழக்குகளில் தண்டனை பெற்று தலைமறைவானவர்களையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கும் பணியில் மாவட்ட போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். மாவட்டத்தில் ராஜ பாளையம், ஸ்ரீவில்லி புத்தூர், சிவகாசி, சாத்தூர், விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, திருச்சுழி ஆகிய 7 சப் டிவிஷன்களில் சட்டம் ஒழுங்கு, போக்குவரத்து, மது விலக்கு, அனைத்து மகளிர் என 50க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன்களும், ரயில்வே, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, உணவு பொருட்கள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு, நக்சல், கியூ பிராஞ்ச், உளவுத்துறை, சைபர் கிரைம், பொருளாதார குற்றப்பிரிவு, அறிவுசார் சொத்துரிமை திருட்டு தடுப்பு உட்பட பல்வேறு சிறப்பு பிரிவு போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் உள்ளது.
இவற்றின் கீழ் தினமும் பதிவு செய்யப்படும் அனைத்து வழக்குகளும் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றம், கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள், விரைவு நீதிமன்றங்கள், போக்சோ, தீண்டாமை வன்கொடுமை, மகளிர் விரைவு நீதிமன்றங்கள், நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றங்களில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்களிலும் சிறு அடிதடி முதல் திருட்டு, கொலை, கொள்ளை, பண மோசடி, பாலியல் குற்றங்கள், வன குற் றங்கள் என ஆண்டுக்கு 10 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதில் பல வழக்குகள் நீண்ட காலமாக நீதிமன்ற விசாரணையில் இருந்து வருகிறது. ஒரு குற்ற சம் பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டால் அதனை நீதிமன்ற விசா ரணைக்கு கொண்டு வந்து, குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து சாட்சிகள் விசாரணை நடந்து தீர்ப்பு சொல்வதற்குள் நீதித் துறையினரும், போலீ சாரும் மிகுந்த சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
பல்வேறு நடைமுறை சிக்கல்களால் பல வழக்கு கள் 15 ஆண்டுகளைக் கடந்தும் இன்னும் நீதி மன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ளது. வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள், சாட்சிகள் ஆஜராகுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதால் பல வழக்குகளில் வாய்தா போடப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலை விருதுநகர் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் காணப்படுவதால் வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி வருகிறது.
அதன்படி வழக்குகளை விரைவாக முடிக்க மாதந்தோறும் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நீதிமன்றத்தில் முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில் அனைத்து நகர நீதிமன்ற நீதிபதிகள், எஸ்.பி., டி.எஸ்.பிக்கள் பங்கேற்கும் ஆய்வு கூட்டமும் நடக்கிறது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுரையின்படி மாவட்டத்தில் அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் தற்போது நீண்ட காலமாக உள்ள வழக்குகளில் பிடிவாரண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடப்படுகிறது.
இதனை நிறைவேற்ற மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகத்தின் சார்பில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு நீண்ட காலமாக வழக்கு விசாரணைக்கு வராமல் உள்ளவர்களை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.
மேலும் பண மோசடி வழக்குகளில் நீதி மன்றத்தில் ஒரு ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்றவர்களும், உயர் நீதிமன்றத்தில் தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டவர்களையும் தேடிப் பிடித்து அவர்களை சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த வாரம் மாவட்டத்தில் நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலை மறைவாக இருந்த 6 பேர்கள், நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதையடுத்து அவர்களை தனிப்படை போலீசார் கைதுசெய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.
இதுபோல் செக் மோசடி வழக்குகளில் ஓராண்டு சிறை தண்டனை பெற்ற 3 பேர்களை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இவ்வாறு மாவட்டத்தில் நீண்ட காலமாக வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருந்தவர்களை தேடி பிடித்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் பணியை மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகம் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. இது நீண்டகால வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க ஏதுவாக இருக்கும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.