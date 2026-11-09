இஷ்டத்திற்கு வாகன நம்பர் பிளேட்கள் – கண்காணிப்பில் சிக்கல்
இஷ்டத்திற்கு வாகன நம்பர் பிளேட்கள் – கண்காணிப்பில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:38 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் பல்வேறு டிசைன்களில் விதிகளை மீறி நம்பர் பிளேட்டுகளை எழுதி வரும் வாகனங்கள் பிரச்சனையின் போது கண்காணிப்பதில் அதிகாரிகளுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
புதிய விதிமுறைகளின் படி ஆட்டோ, கார், லாரி, டூவீலர் உட்பட பதிவாகும் வாகனங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் மூலம் பதிவின் போது லேசர் பிரிண்ட் மூலம் நம்பர் பிளேட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
பழைய வாகனங்களில் அரசு அறிவித்த படியே எழுதுவது உடன் மஞ்சள் நிற பின்னணியில் கருப்பு நிற எழுத்துக்களில் வாடகை வாகனங்களிலும், வெள்ளை நிற பின்னணியில் கருப்பு நிற எழுத்துக்கள் சொந்த வாகனங்களிலும் எழுதுவது நடைமுறையில் உள்ளது.
இது தவிர பேட்டரி வாகனங்களுக்கு பச்சை நிறமும் அமுலில் உள்ள நிலையில் பழைய வாகனங்களுக்கு விருப்பத்திற்கு ஏற்ப டிசைன்களில் நம்பர் பிளேட் களில் எழுதி வருகின்றனர்.
இது தவிர அரசியல் கட்சி, ஜாதி சங்கங்கள், மின்வாரியம், போலீஸ், பிரஸ், நீதிமன்றம் எனவும் சேர்மன், மாவட்ட கவுன்சிலர், துணைத் தலைவர் என பதவிகளை எண்களுக்கு பதிலாக நம்பர் பிளேட்டில் எழுதி வலம் வருகின்றனர்.
இத்தகைய வாகனங்கள் விதி மீறி கடக்கும் போது கண்காணிப்பதில் சிக்கல் ஏற்படுத்தி வருகிறது.
ஹெல்மெட் அணிவதை மட்டும் கண்காணிக்கும் போலீசார் இவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.