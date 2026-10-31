வெற்றி பயணம் திட்டத்தால் டிரைவர், கண்டக்டர்களின் தினசரி ‛பேட்டா கட்’
வெற்றி பயணம் திட்டத்தால் டிரைவர், கண்டக்டர்களின் தினசரி ‛பேட்டா கட்’
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
விருதுநகர்: த.வெ.க., அரசின் ‛வெற்றி பயணம்’ திட்டத்திற்கு டிக்கெட் கட்டணம் நிர்ணயித்து வழங்கப்படவில்லை. இதனால் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்களுக்கு தினசரி வழங்கப்பட்டு வந்த ‛பேட்டா’ நிறுத்தப்பட்டதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
தி.மு.க., ஆட்சியில் மகளிருக்கான ‛விடியல் பயணம்’ திட்டத்திற்கு ஒரு டிக்கெட் கட்டணமாக ரூ.16 நிர்ணயம் செய்து திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது முதல் கொடுக்கப்பட்டது. இதனால் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்களுக்கு தினசரி கிடைக்க வேண்டிய ‛பேட்டா’ எவ்வித தடையும் இன்றி கிடைத்தது.
ஆனால் தற்போது த.வெ.க., ஆட்சியில் மகளிருக்கான ‛வெற்றி பயணம்’ திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்து ஒரு மாதமாகியும் இதுவரை அதற்கான டிக்கெட் கட்டணம் நிர்ணயித்து வழங்கப்படவில்லை. இதனால் தினசரி வசூல் இல்லை எனக்கூறி டிரைவர்கள், கண்டக்டர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ‛பேட்டா’ வழங்கப்படவில்லை.
மகளிருக்கு இலவச பயணம் வழங்கும் த.வெ.க., அரசு அதற்கான டிக்கெட் கட்டணத்தை நிர்ணயித்து வழங்காமல் தொடர்ந்து காலம் தாழ்த்தி வருவதால் பேட்டா இன்றி பணிபுரிய வேண்டிய நிலைக்கு பணியாளர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
எனவே தினசரி பேட்டா கிடைக்க வெற்றி பயணம் திட்டத்திற்கான டிக்கெட் கட்டணத்தை உடனே நிர்ணயித்து வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.