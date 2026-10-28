தடுப்பணை சேதம், துார்வாராத நீர் வரத்து ஓடை சிரமத்தில் ஊராம்பட்டி கண்மாய் விவசாயிகள்
தடுப்பணை சேதம், துார்வாராத நீர் வரத்து ஓடை சிரமத்தில் ஊராம்பட்டி கண்மாய் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:24 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
சிவகாசி: கண்மாய் முழுவதும் சீமை கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமிப்பு, தடுப்பணை சேதம் ஓடை துார் வாரவில்லை என சிவகாசி அருகே ஊராம்பட்டி கண்மாய் பரிதாபத்தில் உள்ளது.
சிவகாசி அருகே ஊராம் பட்டி கண்மாய் 100 ஏக்கர் பரப்பளவு, 100 ஏக்கர் பாசன வசதி உடையது. இந்த கண்மாயை நம்பி இப்பகுதியில் விவசாயிகள் மக்காச்சோளம், நெல், வாழை பயிரிடுகின்றனர். கிணற்று பாசனமும் கண்மாயை நம்பியே உள்ளது. தவிர குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறது. இந்நிலையில் கண்மாய் முழுவதிலும் சீமைக் கருவேல மரங்கள் நிறைந்துள்ளது. கரைகள் பலவீனமடைந்துள்ள நிலையில் அதிலும் சீமைக் கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளது. கண்மாய் சீராக இல்லாமல் ஆங்காங்கே பள்ளம் மேடாக காட்சியளிக்கிறது. இதனால் மழை பெய்து தண்ணீர் வந்தாலும் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த முடியவில்லை. கண்மாய்க்கு தண்ணீர் வந்தால் தேக்கி, தேவைப்படும் போது வெளியேற்றுவதற்கு தடுப்பணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இது சேதம் அடைந்துள்ளது. கண்மாயிலிருந்து விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் செல்லும் பாதை தனியாரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. கண்மாயில் உள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை சமூக விரோதிகள் வெட்டி கடத்துகின்றனர். இதனை முறைப்படி ஏலம் விட்டால் ஊராட்சிக்கு வருமானம் கிடைக்கும்.
துார்வாரவில்லை
ராமச்சந்திரன், விவசாயி, கண்மாய் துார்வாரப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. கண்மாய்க்கு தண்ணீர் வந்தால் மடை வழியாக விவசாய நிலங்களுக்கு வெளியேற்றப்படும். ஆனால் சிமெண்ட் வாய்க்கால் இல்லாததால் வெளியேற்றப்படும் தண்ணீர் விவசாய நிலங்களுக்குச் செல்ல வழியில்லை. எனவே சிமெண்ட் வாய்க்கால் அமைக்க வேண்டும்.
தண்ணீர் வருவதில் சிரமம்
கருப்பசாமி, விவசாயி, கண்மாய்க்கு பர்மா காலனி வழியாக செல்கின்ற வரத்து கால்வாய் மூலமாக தண்ணீர் வரும். ஆனால் வரத்து கால்வாய் தூர்வாரப்படவில்லை. இதனால் எவ்வளவு மழை பெய்தாலும் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் வருவதில் சிரமம் ஏற்படுகின்றது. கிணற்றுப் பாசனம் பாதிக்கப்படுவதோடு குடிநீர் ஆதாரமும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
வீணாக வெளியேறுகிறது
காளிமுத்து, விவசாயி, கண்மாய்க்கு தண்ணீர் வந்தால் தேக்குவதற்காக தடுப்பணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இது சேதம் அடைந்துள்ளதால் தண்ணீர் வந்தாலும் வீணாக வெளியேறிவிடும். எனவே தடுப்பணையை சீரமைக்க வேண்டும். தவிர கரை, கண்மாயிலுள்ள சீமை கருவேல மரங்களை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும்.