கலுங்கல், மடை சேதம், குப்பை குவிப்பால் பாதிப்பு- வேதனையில் கீழ இலுப்பிலாங்குளம் கண்மாய் விவசாயிகள்
கலுங்கல், மடை சேதம், குப்பை குவிப்பால் பாதிப்பு- வேதனையில் கீழ இலுப்பிலாங்குளம் கண்மாய் விவசாயிகள்
UPDATED : செப் 23, 2026 04:58 PM
ADDED : செப் 23, 2026 04:42 PM
ராஜபாளையம்:கலுங்கல், மடை சேதம், குப்பை குவிப்பு, ஆக்கிரமித்துள்ள முட்புதர்கள், நான்கு வழிச்சாலையால் பாசனத்திற்கு சிக்கல் போன்ற சிக்கல்களால் கீழ இலுப்பிலாங்குளம் கண்மாய் விவசாயிகள் விரக்தியில் உள்ளனர்.
ராஜபாளையம் முதுகுடி -சமுசிகாபுரம் ரோடு பகுதியை ஒட்டி கீழ இலுப்பிலாங்குளம் கண்மாய் உள்ளது. அய்யனார் கோயில் ஆற்று நீர், கருங்குளம் கண்மாய் நிறைந்து, கானக்குளம், மேலக்குளம் கண்மாயில் திறந்து விடப்படும் நீர் ஆதாரமாக இருப்பதால் முதல் மழைக்கே கண்மாய் நீர்வரத்து காணப்படும்.
100 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக நெல், வாழை, கரும்பு, காய்கறிகள் என பாசன பகுதிகளை கொண்டுள்ளது. இதில் நிரம்பும் நீர் சத்திரப்பட்டி வாகைகுளம் கண்மாயைச் சென்று தொடர் சங்கிலியாக வெம்பக்கோட்டை அணையை சென்றடைகிறது. நான்கு வழிச்சாலை பாசன பகுதியை ஒட்டியுள்ளதால் விவசாயப் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. ரோடு பணியால் ஒரு பகுதியில் இருந்து முறையாக கால்வாய் வசதியின்றி தண்ணீர் சென்று பாய வழியற்று தரிசு நிலங்களாக மாறி வருகிறது. கலுங்கல் ஷட்டர்களும் பராமரிப்பின்றி உள்ளதால் அதிக நீர்வரத்தின் போது உபரி நீர் திறக்கும் நேரத்தில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
கண்மாய் பாசன விவசாய சங்கத்தின் ஒப்புதல் இன்றி எதிர்ப்பையும் மீறி மண் அள்ளுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதால் ஆங்காங்கு பெரும் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் மடைக்கு எதிர் பகுதியில் பாசனத்திற்கு உபயோகமின்றி தண்ணீர் தேங்குகிறது.
இப்பகுதியில் செயல்படும் டாஸ்மாக் கடையின் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பாட்டில்கள் நீர் நிலையை பாழாக்கி வருகிறது. கண்மாய் ஓரங்களில் ஆக்கிரமித்துள்ள முட்புதர்களை அகற்றி நீர் பிடிப்பு ஆதாரங்களை மீட்க வேண்டும்.
சீரமைக்காத மடை
கண்மாய்க்கு என உள்ள ஒரே பாசன மடையை முழுமையாக சீரமைக்காமல் உள்ளனர். இதை மட்டும் நம்பியுள்ள விவசாயிகள் வாய்க்கால் மண் மேவி காணப்படுவதால் பாசனத்திற்கு போதுமான தண்ணீர் இன்றி கிணற்று நீரை மட்டும் நம்பி உள்ளோம். இதனால் கண்மாயை ஆதாரமாக கொண்டுள்ள பாசன தரப்பினர் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகின்றனர். கலுங்கல் உபரி நீர் திறக்கும் ஷட்டர்களையும் முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.
நல்லப்பெருமாள், விவசாயி.
கண்மாயில் நிரம்பும் கழிவுகள்:
வேலாயுபுரம் சுற்று ப்பகுதியில் இருந்து குடியிருப்புகளில், தொழிற்சாலைகளில் வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள் கண்மாயில் நுாற்றுக்கணக்கான டிராக்டர்களில் கொட்டப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு முறையும் தண்ணீர் கண்மாய்க்கு செல்லும்போது இக்கழிவுகள் கண்மாயின் நீர் தன்மையை பாதிப்படைய செய்கிறது. குப்பைகள் குவிப்பதை கண்காணித்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
அய்யனார், விவசாயி.