விருதுநகர் -- சிவகாசி ரோட்டில் குடிநீர் குழாய் சேதம் வாகன ஓட்டிகள் விபத்துக்குள்ளாகும் நிலை
விருதுநகர் -- சிவகாசி ரோட்டில் குடிநீர் குழாய் சேதம் வாகன ஓட்டிகள் விபத்துக்குள்ளாகும் நிலை
ADDED : ஆக 09, 2026 12:13 AM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் இருந்து சிவகாசிக்கு தினசரி நான்கு வழிச்சாலை செக் போஸ்ட் எதிரே சர்வீஸ் ரோட்டில் குழாய் சேதமாகி பத்து நாட்களுக்கு மேலாக குடிநீர் ரோட்டில் ஆறாக ஓடுகிறது.
சர்வீஸ் ரோட்டில் பேவர் பிளாக் கற்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் தேங்கும் தண்ணீரால் வாகனத்தின் பிரேக் பிடிக்காமல் டூவீலர் வாகன ஓட்டிகள் கீழே விழுந்து காயமடைந்து வருகின்றனர்.
குடிநீர் குழாய் சேதமானதால் துாசு, இதர கழிவுகள் குடிநீரில் கலந்து வீடுகளுக்கு விநியோக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
பத்து நாட்களை கடந்தும் இதுவரை சீரமைப்பு பணிகள் முறையாக நடக்கவில்லை.
கனரக வாகனங்கள் செல்லும் ரோட்டில் அமைக்கப்படும் குழாய் முறையாக அமைக்கப்படாததால் தற்போது சேதமாகியுள்ளது.
எனவே சிவகாசி சர்வீஸ் ரோட்டில் சேதமாகியுள்ள குழாயை சீரமைத்து குடிநீர் வீணாவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையை மாவட்ட நிர்வாகம் எடுக்க வேண்டும்.