/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/சேதமடைந்த பாலத்தால் விபத்து
UPDATED : அக் 23, 2026 12:58 AM
ADDED : அக் 23, 2026 12:56 AM
அ நிறம் | அளவு
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை அருகே சுக்கிலநத்தத்திலிருந்து சமத்துவபுரம் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள பாலம் சேதம் அடைந்து கம்பிகள் வெளியில் தெரிவதால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகிறது.
அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்டது சுக்கில நத்தம் ஊராட்சி. இங்குள்ள சமத்துவபுரத்திற்கு பஸ் வசதி இல்லாததால் சுக்கிலநத்தத்திலிருந்து மக்கள் நடந்து செல்வர்.
தெருவிளக்கு வசதியும் இல்லை. ரோட்டில் உள்ள தரைபாலம் சேதமடைந்து காரைகள் பெயர்ந்து கம்பிகள் தெரிகிறது. இரவு நேரங்களில் கம்பி தடுக்கி விழுந்து விபத்துகள் ஏற் படுகிறது.
வாகனங்களில் செல்பவர்களும் சிரமத்துடன் செல்ல வேண்டி உள்ளது. ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் பாலத்தை சீர் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.