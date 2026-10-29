அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளியில் சேதமான கட்டடத்தால் அச்சம்
அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளியில் சேதமான கட்டடத்தால் அச்சம்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
திருச்சுழி, அக். 2a -
திருச்சுழி அருகே எம்.ரெட்டியபட்டி அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் சேதமான கட்டடங்களை அகற்றாததால் பெற்றோர் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த எம்.ரெட்டியபட்டியில் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளியில் தம்மபநாயக்கன்பட்டி, பரட்டநத்தம், கத்தாளம்பட்டி, மறவர் பெருங்குடி உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள கட்டடங்கள் கட்டி பல ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், அவற்றைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என பொதுப்பணித்துறை நோட்டீசை மட்டும் ஒட்டி வைத்துள்ளது கட்டடங்களை அப்புறப்படுத்துவதில் அலட்சியம் காட்டுகிறது. இதனால் பெற்றோர் அச்சமடைந்துள்ளனர். மாணவர்களுக்கு அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் அக் கட்டடங்களை அகற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இரவு நேரம் வாட்ச்மேன் ,துப்புரவு பணியாளர்களும் இல்லை. இதனால் பள்ளிக்கு பாதுகாப்பும் சுகாதார கேடாகவும் இருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.