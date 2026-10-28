சேதமடைந்த வனத்துறை கட்டடத்தில் அங்கன்வாடி

UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் அருகே மாலையாபுரத்தில் சேதமடைந்த வனத்துறை கட்டடத்தில் செயல்படும் அங்கன்வாடி மையத்திற்கு புதிய கட்டடம் வேண்டி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ராஜபாளையம் அடுத்த கிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி மாலையாபுரத்தில் 250 க்கும் அதிகமான குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
ஏற்கனவே இருந்த மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி அருகே 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் அங்கன்வாடி மையம் இயங்கி வந்த நிலையில் குடிநீர் தொட்டியை இடிக்கும் போது அங்கன்வாடி கட்டடம் மீது விழுந்து சேதமானது.
இதனையடுத்து அப்பகுதியில் இருந்த கிராம வனக்குழு கட்டடத்தில் தற்காலிகமாக இயங்கி வந்தது.
ஏற்கனவே இந்த கட்டடமும் தரை தளம் பெயர்ந்து மழைநீர் வடிந்தபடி சேதம் அடைந்துள்ள நிலையில் தற்போதைய மழையில் பூச்சுகள் பெயர்ந்து கட்டடம் விழும் நிலையில் உள்ளது.
ஏற்கனவே அங்கன்வாடிக்கு நிதி ஒதுக்கிய நிலையில் பணி தொடங்காததால் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப குழந்தைகளின் பெற்றோர் தயங்கி வருகின்றனர். புதிய கட்டடம் கட்ட மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர், அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.