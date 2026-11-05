/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/சேதமான நரிக்குடி அம்பனேரி ரோடு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:15 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
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நரிக்குடி: நரிக்குடி அம்பனேரி ரோடு செல்லரித்தது போல் மாறி, குண்டும் குழியுமாக படு மோசமாக இருக்கிறது. வாகனங்கள் செல்ல சிரமம் ஏற்படுவதால் சீரமைக்க எதிர்பார்க்கின்றனர்.
நரிக்குடி அம்பனேரி செல்லு ரோடு சேதமடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. டூவீலர்கள், கனரக வாகனங்களில் செல்வோர் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் அவற்றை அடையாளம் காண முடியாமல் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், வாகனங்களும் அடிக்கடி பழுதடையும் நிலை ஏற்படுகிறது. நீண்ட நாட்களாக ரோடு சீரமைக்கப்படாமல் செல்லரித்தது போல் இருப்பதால் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர். அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து, நரிக்குடி அம்பனேரி ரோட்டை தரமான முறையில் சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் .