சேதமான ஆசிரியர் காலனி குடியிருப்பு இடித்து அகற்ற எதிர்பார்ப்பு
சேதமான ஆசிரியர் காலனி குடியிருப்பு இடித்து அகற்ற எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 02:57 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:47 PM
சிவகாசி: சிவகாசி அருகே திருத்தங்கலில் மாரியம்மன் கோயில் அருகே சேதமடைந்துள்ள ஆசிரியர்கள் காலனி குடியிருப்புகளை இடித்து அகற்ற வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகாசி அருகே திருத்தங்கலில் மாரியம்மன் கோயில் எதிரில் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு சொந்தமான பள்ளியில் பணி புரியும் ஆசிரியர்களுக்காக 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டது. 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இந்த குடியிருப்புகள் பயன்பாட்டில் இருந்த நிலையில் சேதம் அடைந்ததால் யாரும் தங்கவில்லை. தற்போது இந்த குடியிருப்புகள் முற்றிலும் சேதம் அடைந்து பாம்பு உள்ளிட்ட விஷப்பூச்சிகள் நடமாடுகின்றது.. மேலும் சமூகவிரோதிகளின் கூடாரமாகவும் மாறி வருகின்றது. எனவே இந்த குடியிருப்புகளை முழுமையாக அகற்றி விட்டு இங்கு வருவாய் வரும் வகையில் வணிக வளாகங்கள் கட்ட வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.