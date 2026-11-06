அருப்புக்கோட்டையில் களை கட்டிய தீபாவளி விற்பனை. அலை மோதிய மக்கள்
அருப்புக்கோட்டையில் களை கட்டிய தீபாவளி விற்பனை. அலை மோதிய மக்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் தீபாவளி பண்டிகை வருவதை ஒட்டி மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு 2 நாட்கள் உள்ள நிலையில், அருப்புக்கோட்டையில் பஜார் பகுதியில் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக தீபாவளி பொருட்கள் வாங்க குவிந்தனர். அருப்புக்கோட்டையை சுற்றி 50 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. தீபாவளி பொங்கல் பண்டிகைக்கு மக்கள் அருப்புக்கோட்டை நகரத்துக்கு தான் வருவர். 2 நாட்களாக நகரில் தீபாவளி விற்பனை சூடு பிடித்தது. மதுரை ரோடு, மெயின் பஜார், பந்தல்குடி ரோடு, திருச்சுழி ரோடு, காந்தி நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திடீர் கடைகள் முளைத்தன. நேற்று மதியம் பஜார் பகுதியில் மக்கள் கூட்டம் அதிக அளவில் இருந்தது. மக்களின் கூட்டத்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் பாதிக்கப்பட்டது.
முக்கிய பஜார் பகுதிகளில் 2 நாட்கள் மட்டும் டூவீலர்களை வந்து செல்லும் வகையில் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.