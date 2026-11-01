வயல்களில் துள்ளி திரியும் மான்கள்; வனத்துறை பாதுகாக்க எதிர்பார்ப்பு
வயல்களில் துள்ளி திரியும் மான்கள்; வனத்துறை பாதுகாக்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 30, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:44 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நாச்சியார்பட்டியை சுற்றி உள்ள கிராமங்களின் வயல் வெளிகளில் துள்ளி திரியும் மான்களை வனத்துறை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
செண்பகதோப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் யானைகள், மான்கள், வரையாடுகள், கரடிகள், குரங்குகள், காட்டெருமைகள், சாம்பல் நிற அணில்கள் உட்பட பல்வேறு வனவிலங்குகள் வசித்து வருகின்றன.
இதில் யானைகள், மான்கள், காட்டெருமைகள் தண்ணீர் மற்றும் இரைதேடி மலையடிவார பகுதிகளுக்கு அடிக்கடி வந்து செல்லும். அப்போது மா, தென்னை, எலுமிச்சை பயிர்களை சேதப்படுத்தும்.
இந்நிலையில் மான்கள் மட்டும் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், கிருஷ்ணன் கோவில் குடியிருப்பு பகுதிகளை கடந்து நகரின் கிழக்கு பகுதி கிராம வயல்களுக்கு ஊடுருவி மக்காச்சோளம், நெல் பயிர்களை சேதப்படுத்தும்.
தற்போது நாச்சியார்பட்டியை சுற்றி உள்ள கிராமங்களின் வயல் வெளிகளில் ஏராளமான மான்கள் சுற்றி திரிகின்றன.பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது.மான்கள் அதிகளவில் இருப்பதால்
சமூக விரோதிகள் அவற்றை வேட்டையாடும் அபாயம் காணப்படுகிறது.
எனவே, வயல்வெளிகளில் சுற்றி திரியும் மான்களை பிடித்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் விடுவதற்கு வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.