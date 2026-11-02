நில எடுப்புகளில் இழப்பீடு வழங்க தாமதம் வருவாய்த்துறை அலுவலகங்கள் ஜப்தி அபாயம்: அவசியமாகிறது கலெக்டரின் நடவடிக்கை
நில எடுப்புகளில் இழப்பீடு வழங்க தாமதம் வருவாய்த்துறை அலுவலகங்கள் ஜப்தி அபாயம்: அவசியமாகிறது கலெக்டரின் நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 01, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:06 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ரோடு விரிவாக்கம் மற்றும் பல்வேறு அரசு பணிகளுக்கு தனிநபர் நிலங்கள் கையகப்படுத்தும் போது அதற்குரிய இழப்பீடு தொகை வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. இது தொடர்பான வழக்குகளில் வருவாய்த்துறை அலுவலகங்களை ஜப்தி செய்யும் நிலை ஏற்படுவதை தடுக்க மாவட்ட கலெக்டரின் தனி கண்காணிப்பு அவசியமாகிறது.
கடந்த 1990க்கு முன்பு ராஜபாளையம் தாலுகாவில் ஆதிதிராவிட நலத்துறை சார்பில் நிலஎடுப்பு செய்யப்பட்டதில் நிலத்தின் உரிமையாளருக்கு பல ஆண்டுகளாக இழப்பீடு கிடைக்காத நிலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் சார்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதில் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடு வழங்க 2010ல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை.
இதையடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிறைவேறுதல் மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் தாலுகா அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய உத்தரவிட்டது.
இதன்படி கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஜப்தி செய்ய வந்த நிலையில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் சமாதான பேச்சு வார்த்தை நடத்தி கால அவகாசம் கேட்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
இதேபோல் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் சில வழக்குகள் நீதிமன்ற நிலுவையில் உள்ளது. சில வழக்குகளில் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டும் இழப்பீடு வழங்காத நிலை உள்ளது.
இதேபோல் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் மோட்டார் வாகன விபத்துகளில் இழப்பீடுகள் வழங்குவதில் காலதாமதம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதனால் அரசு அலுவலகங்கள் ஜப்தி செய்யப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
எனவே இப்பிரச்சினையில் கலெக்டர் தனிக் கவனம் செலுத்தி நிலுவையில் உள்ள இழப்பீடு வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு காலதாமதமின்றி இழப்பீடு கிடைக்கவும், அரசு அலுவலகங்கள் ஜப்தி செய்யப்படுவதை தவிர்க்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.