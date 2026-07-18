இலவச சேலைக்கு நுால் வழங்க தாமதம்; வேலையின்றி கைத்தறி நெசவாளர்கள்
இலவச சேலைக்கு நுால் வழங்க தாமதம்; வேலையின்றி கைத்தறி நெசவாளர்கள்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 01:24 AM
ராஜபாளையம்: கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு விரைவில் இலவச சேலைக்கு நுால் வழங்காததால் வேலையின்றி கைத்தறி நெசவாளர்கள் வாடி வருகின்றனர். இதனால் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட உள்ளதாக மகாசபை கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ராஜபாளையம், சுந்தரபாண்டியம் உட்பட பல கிராமங்களில் ஆயிரக்கணக்கான கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு இதுவரை அரசின் இலவச சேலை நெசவு செய்வதற்கு 56 அச்சு 56 ஊடை கொண்ட சேலை ரகங்கள் வழங்கப்பட்டன. தற்போது மேம்படுத்தப்பட்ட சேலை ரகம் வழங்குவதற்காக கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நுால் வழங்கப்படாமல் நெசவாளர்கள் வேலை இழந்தனர்.
இந்நிலையில் 68 அச்சு 64 ஊடையுடன் மெல்லிய நுால் கொண்ட பாவு ஒவ்வொரு கூட்டுறவு சங்கத்திற்கும் ஒன்று என்ற அடிப்படையில் சோதனை முயற்சியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரக சேலையில் உற்பத்தி செய்வதற்காக தறியில் செய்யப்படும் மாற்றங்களுக்கான செலவு உற்பத்தி கூலி உற்பத்தி வழிமுறைகள் பயிற்சி என எந்த அறிவிப்பும் இன்றி புதிய ரகம் கொடுக்கப்பட்டதற்கு நெசவாளர் தரப்பில் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்நிலையில் ராஜபாளையத்தில் கைத்தறி நெசவாளர்கள் மகாசபை கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்தில் பெண்கள் உள்ளிட்ட 200க்கும் அதிகமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
இரண்டு மாதங்களாக வேலையின்றி வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிப்பதால் அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் விதமாக தொடர் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என பெண்கள் உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தினர்.
இதனை அடுத்து விரைவில் நுால் வழங்கவில்லை எனில் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட உள்ளதாக கூட்டத்தில் ஏக மனதாக முடிவு செய்யப்பட்டது.