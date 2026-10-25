70 பேருக்கு டெங்கு; மாநிலத்தில் அதிகம்: கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தகவல்
70 பேருக்கு டெங்கு; மாநிலத்தில் அதிகம்: கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தகவல்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM
விருதுநகர்: ஜூன் மாதம் முதல் தற்போது வரை 70 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களை ஒப்பிடுகையில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது என கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தெரிவித்தார்.
விருதுநகரில் கலெக்டர் ஷரண்யா அறி நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
மற்ற மாவட்டங்களை ஒப்பிடுகையில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஜூன் மாதம் முதல் தற்போது 70 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் சிவகாசியில் நேற்று மட்டும் 10 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
கட்டுமானம் அதிகமாக நடப்பதாலும், திறந்த வெளிப்பகுதிகள் அதிகமாக இருப்பதால் தண்ணீர் தேங்கி பரவல் அதிகமாக உள்ளது. நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட இடங்களுக்கு சுகாதாரத்துறையினர் சென்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர்.
மேலும் டெங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எங்கிருந்து வந்துள்ளனர், அவர்கள் எங்கு எல்லாம் சென்று உள்ளனர் என்பதை கண்காணித்து பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகிறது. மக்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வுகள் வழங்கப்படுகிறது, என்றார்.