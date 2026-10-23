தயாரிப்பு தேதி இல்லாமல் உணவகங்களில் திண்பண்டங்கள்

UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 07:18 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் - மதுரை ரோடு, நான்கு வழிச்சாலைகளில் பிரபலமான பெயர்களில் இயங்கும் உணவகங்கள், டீக்கடைகள் அதிகரித்து வருகிறது. இவற்றில் திண்பண்டங்களும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இவற்றில் விருதுநகரில் குடிசைத் தொழிலில் தயாரிப்பவர்களிடம் இருந்து வாங்கும் கடைகள் தங்கள் பெயரில் பாக்கெட் செய்து விற்பனை செய்கின்றனர். இவற்றில் தயாரிப்பு, காலாவதி தேதிகள் குறிப்பிடப்படுவதில்லை.
இது குறித்து கேட்கும் வாடிக்கையாளர்களிடம் லோக்கலில் வாங்கி பாக்கெட் செய்யப்பட்ட பொருள். நன்றாக இல்லையென்றால் திரும்ப கொடுத்து விடுங்கள் என கடை ஊழியர்கள் பதில் அளிக்கின்றனர். பாக்கெட் பிரித்த பின்பு எப்படி திருப்பி கொடுப்பது என கேட்டால் அதற்கு பதில் இல்லை. வாடிக்கையாளர்கள் நோயாளிகளாக மாறும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
உணவுப்பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் கடைகள், இறைச்சி கூடங்களில் எவ்வித ஆய்வும் முறையாக செய்வதில்லை. இதனால் தங்கள் விருப்பத்திற்கு திண்பண்டங்களை விற்பனை செய்கின்றனர்.
பிரபலமான கடைகள் நல்ல பொருட்களை விற்பனை செய்யவார்கள் என்ற அனுமானத்தில் இருக்கும் உணவுப்பாதுகாப்புத்துறையினரை ஆய்வு செய்ய மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.