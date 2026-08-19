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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ சதுரகிரியில் ஆடி அமாவாசை மலையேற பக்தர்களுக்கு அனுமதி

﻿ சதுரகிரியில் ஆடி அமாவாசை மலையேற பக்தர்களுக்கு அனுமதி

﻿ சதுரகிரியில் ஆடி அமாவாசை மலையேற பக்தர்களுக்கு அனுமதி

ADDED : ஆக 12, 2026 11:22 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:22 PM

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வத்திராயிருப்பு: சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலில் ஆடி அமாவாசையை ஒட்டி நேற்று காலை ஏராளமான பக்தர்கள் மலையேறி சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

இக்கோயிலில் ஆடி அமாவாசை வழிபாட்டிற்காக ஆக.10 முதல் 13 வரை பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்படுவர் என அறிவிக்கப் பட்டது.

ஆனால் மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயினால் ஆக.11ல் பக்தர்கள் மலையேற தடை விதிக்கப்பட்டது.

நேற்று மலையேற அனுமதி வழங்கப்பட்டு, பின் மீண்டும் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால் பக்தர்களிடம் குழப்பம் ஏற்பட்டது.

நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த பக்தர்கள் தாணிப்பாறை வனத்துறை கேட் முன் குவிந்தனர்.

ஆனால் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இதனால் நேற்று காலை கேட் முன் அமர்ந்து பக்தர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

இதனையடுத்து காலை 7:50 மணி முதல் பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் மலையேறினர்.

கோயிலில் சுந்தரமகாலிங்கம், சந்தனமகாலிங்கம் சுவாமிக்கு நான்கு கால அமாவாசை வழிபாடு பூஜைகள் நடந்தன. பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர்.

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