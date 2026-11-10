பரளச்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் காட்சி பொருளான டயாலிசிஸ் கருவிகள் மதுரைக்கு செல்லும் நோயாளிகள்
பரளச்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் காட்சி பொருளான டயாலிசிஸ் கருவிகள் மதுரைக்கு செல்லும் நோயாளிகள்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:46 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி அருகே பரளச்சியில் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் டயாலிசிஸ் கருவிகள் இருந்தும் காட்சி பொருளாக இருப்பதால் சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ள நோயாளிகள் டயாலிசிஸ் செய்ய மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பரளச்சி மேம்படுத்தப்பட்ட
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மூன்று மாவட்டங்களை சந்திக்கும் பகுதியில் இருப்பதால் விருதுநகர், தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம் மாவட்ட எல்லை கிராம மக்களும் இங்கு சிகிச்சை பெற வருவர்.
இந்த பகுதியில் தொப்புலாக்கரை, கீழ்க்குடி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அதிகம் பேர் உள்ளனர். இவர்கள் டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெற மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு தான் செல்ல வேண்டி உள்ளது. இதை கருத்தில் கொண்டு இங்கு டயாலிசிஸ் கருவிகள் அமைக்கப்பட்டது. ஒரே நேரத்தில் 5 பேர் சிகிச்சை செய்யும் வசதி உள்ளது. ஆனால், கருவிகள் இயங்க தடையில்லா மின்சாரம் வேண்டும். ஒருவருக்கு டயாலிசிஸ் செய்ய 3 மணி நேரம் ஆகும். இந்த நேரத்தில் மின்சாரம் முழுமையாக இருக்க வேண்டும். சுகாதார நிலையத்தில் 8 கே.வி. டிரான்ஸ்பார்மர் தான் உள்ளது. 35 கே.வி., டிரான்ஸ்பர்மர் இருந்தால் தான் கருவிகளை இயக்க முடியும். இதனால், கருவிகள் காட்சி பொருளாக உள்ளன.
வேறு வழி இல்லாமல் பாதிப்படைந்த நோயாளிகளுக்கு மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்கின்றனர். மாவட்ட சுகாதாரத்துறை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பரளச்சி மேம்படுத்தப்பட்ட சுகாதார நிலையத்திற்கு தேவையான வசதிகளை செய்வதில் மெத்தனம் காட்டாமல் டயாலிசிஸ் கருவிகள் இயங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.