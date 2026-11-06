ஓய்வூதியர்களுக்கு வீட்டிலிருந்தே டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்று
ஓய்வூதியர்களுக்கு வீட்டிலிருந்தே டிஜிட்டல் உயிர்வாழ் சான்று
UPDATED : நவ 06, 2026 12:11 AM
ADDED : நவ 05, 2026 07:49 PM
விருதுநகர்: ஓய்வூதியர்கள் தங்களது வருடாந்திர மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றை இந்திய அஞ்சல் துறையின் இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி மூலம் வீட்டிலிருந்த படியே சமர்ப்பிக்கலாம் என அஞ்சல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
அஞ்சல் ஊழியர்கள் வீடுகளுக்கே வந்து கைரேகை அல்லது முக அங்கீகாரம் மூலம் இச்சேவையை வழங்குகின்றனர். மத்திய, மாநில அரசு, இ.பி.எப்.ஓ., பி.எஸ்.என்.எல்., சென்னை துறைமுகம், மாநகராட்சி, மின்வாரியம், பாதுகாப்புத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை ஓய்வூதியர்கள் இச்சேவையைப் பயன்படுத்தலாம். இ.பி.எப்.ஓ., பி.எஸ்.என்.எல்., பாதுகாப்புத் துறை ஓய்வூதியர்களுக்கு இச்சேவை இலவசம். தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டம் கடந்த ஆண்டு 1,55,355 மின்னணு உயிர்வாழ் சான்றுகளை வழங்கியுள்ளது. இச்சேவையைப் பெற ஆதார் எண், கைப்பேசி எண், பி.பி.ஓ., எண், ஓய்வூதியக் கணக்கு விவரங்கள் தேவை. வீட்டிலிருந்தே இச்சேவையைப் பெற 155299 / 033-22029000 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என அஞ்சல் துறை கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணியம் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.