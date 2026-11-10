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தினமலர் செய்தி எதிரொலி: அம்பேத்கர் நகரில் சமுதாயக்கூடம், அங்கன்வாடி மையத்திற்கு ஒப்புதல்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி: அம்பேத்கர் நகரில் சமுதாயக்கூடம், அங்கன்வாடி மையத்திற்கு ஒப்புதல்
PUBLISHED ON : நவ 07, 2026 05:06 PM
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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் அருகே அம்பேத்கர் நகரில் தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக சமுதாயக்கூடம், அங்கன்வாடி மையத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது .
ராஜபாளையம் தென்றல் நகர் ரோட்டில் மேலப்பாட்ட கரிசல்குளம் ஊராட்சி அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் 25 ஆண்டுகள் கடந்தும் அடிப்படை வசதிகள் இல்லை எனு தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
இதனை அடுத்து அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்த ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் மக்களிடம் குறைகளை கேட்டு அறிந்தனர். அவர்களின் பரிந்துரையின் பேரில் நிலுவையில் இருந்த அங்கன்வாடி மையம், மக்களுக்கான சமுதாயக்கூடம் கட்டுமானத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கி நீதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்ட தினமலர நாளிதழுக்கு அம்பேத்கர் நகர் மக்கள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.