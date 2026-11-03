தினமலர் செய்தி எதிரொலி பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் கசிவு சீரமைப்பு பணி துவக்கம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் கசிவு சீரமைப்பு பணி துவக்கம்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
ராஜபாளையம்: தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக ராஜபாளையம் சங்கரன்கோவில் மெயின் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் கசிவை சீரமைக்கும் பணி துவங்கியது.
ராஜபாளையம் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்லும் சங்கரன்கோவில் ரோடு ஐ. என்.டி.யு.சி நகர் மெயின் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை குழாய் உடைப்பால் கழிவு நீர் வெளியேறி மெயின் ரோட்டில் தேங்கி நின்றது. இதனால் இப்பகுதியை கடக்கும் வாகன ஓட்டிகள் ஒதுங்க முடியாமலும் சுகாதாரக் கேட்டினாலும், கழிவுநீர் சிதறி பாதிப்பிற்கு உள்ளாகினர்.
ஏற்கனவே சுபாஷ் சந்திர போஸ் பார்க் அருகே, புது பஸ் ஸ்டாண்ட் பச்சமடம் ரோடு, மலையடிப்பட்டி ரயில்வே கேட் அருகே என ராஜபாளையத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இப் பிரச்சனை குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.
செய்தி எதிரொலியாக சங்கரன்கோவில் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை அடைப்பு குறித்து சீரமைப்பு பணி தொடங்கியுள்ளதால் செய்தி வெளியிட்ட நமது நாளிதழுக்கு இப்பகுதியினர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர்.