தினமலர் செய்தி எதிரொலி: போடாத 800 மீட்டருக்கு மீண்டும் ரோடு துவக்கம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி: போடாத 800 மீட்டருக்கு மீண்டும் ரோடு துவக்கம்
PUBLISHED ON : நவ 18, 2026 04:28 PM
சிவகாசி: சிவகாசியில் முதற்கட்ட சுற்றுச்சாலையில் 800 மீட்டருக்கு ரோடு போடப்படாதது குறித்து தினமலர் நாளிதழ் செய்தி வெளிவந்த பின்னர் மீண்டும் ரோடு போடும் பணி துவங்கியது.
சிவகாசியில் 2022 ல் சுற்றுச்சாலை பணிக்கு நிலம் கையகப்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இத்திட்டம் மூன்று பிரிவுகளாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. முதற்கட்டமாக பூவநாதபுரம் - வடமலாபுரம் சந்திப்பு இடையே 9.92 கிலோ மீட்டர் துாரத்துக்கு ரூ.120 கோடியில் சுற்றுச் சாலை அமைக்கும் பணி துவங்கி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இங்கு பூவநாதபுரம் விலக்கு துவக்கத்தில் மின்கம்பங்கள் அகற்றப்படாமல் 800 மீட்டர் துாரத்திற்கு மட்டும் ரோடு போடும் மணி கிடப்பில் போடப்பட்டது. திருத்தங்கலில் ரயில்வே மேம்பாலம் பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில் கேட் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இருந்து வருகின்ற கனகரக வாகனங்கள் கார்கள், சிவகாசியில் இருந்து செல்கின்ற கனரக வாகனங்கள் கார்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சுற்றுச்சாலையில் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் தற்போது போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் 800 மீட்டர் மட்டும் ரோடு போடப்படாமல் ஜல்லிக்கற்கள் மட்டுமே விரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் சிரமப்பட்டனர். எனவே கிடப்பில் போடப்பட்ட பணியை விரைவில் துவங்க வேண்டும் என தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக உடனடியாக ரோடு போடும் பணி துவங்கியது. 20 நாட்களில் பணிகள் முழுமையாக முடிந்து விடும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.