/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/தினமலர் செய்தி எதிரொலி மேம்பாலத்தில் மணல் அகற்றம்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM
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சிவகாசி: தினமலர் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக சிவகாசி சாட்சியாபுரம் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் இருபுறமும் பரவி இருந்த மணலை நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் அகற்றினர்..
சிவகாசி சாட்சியாபுரம் ரயில்வே மேம்பாலத்தின் இருபுறமும் தடுப்புச் சுவர் ஓரத்தில் மூன்றடி அகலத்திற்கு மணல் பரவி கிடந்தது. இதில் டூவீலர், சைக்கிள்களில் வருபவர்கள் பெரிதும் தடுமாறினர். எனவே பாலத்தில் ஆக்கிரமித்துள்ள மணல்களை அகற்ற வேண்டும் என இது தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக பாலத்தில் பரவி கிடந்த மணலை நெடுஞ்சாலை துறையினர் அகற்றினர். இதனால் வாகன ஓட்டிகள் எளிதில் சென்று வந்தனர். ர்.