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﻿ கழிவுநீர் கலந்த குடிநீர் வீடுகளுக்கு விநியோகம்

﻿ கழிவுநீர் கலந்த குடிநீர் வீடுகளுக்கு விநியோகம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:13 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:13 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் நகராட்சி 24, 25வது வார்டுகளில் நேற்று மாலை விநியோகிக்கப்பட்ட குடிநீருடன் கழிவு நீர் கலந்து வந்தது. இதனால் துர்நாற்றம் தாங்க முடியாமல் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர்.

நகராட்சியின் 24வது வார்டு பிள்ளையார் கோவில் தெரு, 25வது வார்டு ஒளவையார் தெரு தெற்கு ரத வீதியில் நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு நகராட்சி குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டது. இதனால் மக்கள் வீடுகளில் ஏற்கனவே தண்ணீர் பிடித்த வைத்திருந்த பாத்திரங்களை நன்றாக கழுவி குடிநீரை சேமித்து வைக்க முயன்றனர்.

அப்போது கழிவு நீர் கலந்த குடிநீர் வருவதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். கழிவு நீருடன் துர்நாற்றம் வீசியதால் குடிநீரை சேமித்து வைக்க முடியாமல் அவதிக்கு ஆளாகினர். மேலும் அடுத்த சில நாட்கள் கழித்து குடிநீர் வரும் வரை விலை கொடுத்து குடிநீரை வாங்கும் நிலை மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் குழாய் சேதமான இடத்தை கண்டறிந்து சீரமைப்பு செய்து கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க வேண்டும்.

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