குழந்தைகள், பெண்களுக்கு மாத்திரைகள் வழங்கல் : தேசிய குடற்புழு நீக்க நாள்
குழந்தைகள், பெண்களுக்கு மாத்திரைகள் வழங்கல் : தேசிய குடற்புழு நீக்க நாள்
UPDATED : ஆக 09, 2026 07:43 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தேசிய குடற்புழு நீக்க நாளை முன்னிட்டு ஒரு வயது முதல் 19 வயது வரை உள்ள 5.78 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு, 20 வயது முதல் 30 வயது வரை உள்ள 1.33 லட்சம் பெண்களுக்கு குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகள் வழங்கப்படுகிறது.
குடற்புழு தொற்றால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, சோர்வு, சுகவீனம், படிப்பில் கவனமின்மை, பசியின்மை, ரத்தசோகை, குமட்டல், வாந்தி ஆகியவை ஏற்படும். மாவட்டத்தில் தேசிய குடற்புழு நீக்க நாளை முன்னிட்டு இன்று சூலக்கரை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் உள்ள மதிய உணவு இடைவேளைக்கு பின் கலெக்டர் சுகபுத்ரா குடற்புழு நீக்க மாத்திரைகளை வழங்கி துவக்கி வைக்கிறார்.
மதிய உணவு சாப்பிட்ட பின் அரை மணி நேரம் கழித்து இம்மாத்திரைகளை எடுத்து கொள்ள வேண்டும். இதனால் எவ்வித பக்கவிளைவுகளும் ஏற்படாது. அனைத்து அங்கன்வாடி மையங்கள், பணியாளர்கள் மூலம் 1 வயது முதல் 19 வயது வரை உள்ள 5,78,289 குழந்தைகளுக்கும் வழங்கப்படவுள்ளது.
அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் அல்பெண்ட்சோல் மாத்திரைகள் வழங்கப்படும். ஒரு வயது முதல் 2 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அல்பெண்ட்சோல் அரை மாத்திரை வழங்கப்படும். 2 வயது முதல் 19 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு அல்பெண்ட்சோல் 1 மாத்திரை வழங்கப்படும்.
சிறிய குழந்தைகளுக்கு மாத்திரையை நன்றாக பொடி செய்து தண்ணீருடன் கலந்து கொடுக்க வேண்டும். நோய் வாய்பட்டிருந்தால் மாத்திரையை வழங்கக்கூடாது என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.