தீபாவளி ரிட்டர்ன்ஸ்; நேரடி பஸ்கள் இல்லை ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மக்கள் அவதி
தீபாவளி ரிட்டர்ன்ஸ்; நேரடி பஸ்கள் இல்லை ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 02:51 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் தீபாவளி முடிந்து தங்கள் வசிப்பிட ஊருக்கு செல்ல போதிய அளவிற்கு நேரடி பஸ்கள் இல்லாததால், மக்கள் காத்துக் கிடந்து மிகுந்த அவதிக்கு ஆளாகினர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் மதுரை, தேனி, திருப்பூர், கோவை, சென்னை, திருச்சி உட்பட பல்வேறு தொலைதூர நகரங்களில் வசித்து வருகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக சொந்த ஊருக்கு வந்த இவர்கள் இன்று (நவ.,9) காலை 10:00 மணிக்கு மேல் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல பஸ் ஸ்டாண்டில் குவிந்தனர்.
ஆனால் பெரும்பாலான பஸ்கள் சிறப்பு பஸ்களாக சென்னைக்கு இயக்கப்பட்டதால் மதுரை செல்லும் பஸ்சிற்கே நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர். மேலும் தேனி, போடி, திருச்சி போன்ற தொலைதூர நகரங்களுக்கு நேரடி பஸ் இல்லாமல் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாலுகாவில் மட்டும் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வரும் நிலையில் இன்னும் இங்கிருந்தே நேரடியாக புறப்படும் வகையில் நேரடி பஸ்கள் இயக்கப்படாததால் தொடர் விடுமுறை நாட்களில் மக்கள் சிரமப்படும் நிலை நீடித்து வருகிறது.
எனவே, இனிவரும் காலங்களிலாவது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலிருந்து புறப்படும் வகையில் மதுரை, விருதுநகர், தேனி, கோவை, சென்னை நகரங்களுக்கு நேரடி பஸ் இயக்க எம்.எல்.ஏ. கார்த்திக் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.