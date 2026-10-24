வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தில் 286 பஸ்கள் இயக்கம்

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ADDED : அக் 02, 2026 05:34 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் வெற்றி பயணம் திட்டத்தின் கீழ் 286 பஸ்கள் இயக்கப்படும் என அத்திட்டத்தை துவக்கி வைத்து கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தெரிவித்தார்.
புது பஸ் ஸ்டாண்டில் வெற்றி பயணம் திட்டத்தை துவக்கி வைத்து அவர் தெரிவித்ததாவது: விருதுநகர் மண்டலத்தில் விருதுநகர் கிளையில் 49 நகர, 7 புறநகர் பஸ்களும், சாத்துார் கிளையில் 37 நகர, 9 புறநகர் பஸ்களும், அருப்புக்கோட்டை கிளையில் 32 நகர, 14 புறநகர் பஸ்களும், சிவகாசி கிளையில் 30 நகர, 9 புறநகர் பஸ்களும், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் கிளையில் 29 நகர, 3 புறநகர் பஸ்களும், ராஜபாளையம் - 1 கிளையில் 30 நகர பஸ்களும், ராஜபாளையம் - 2 கிளையில் 5 புறநகர் பஸ்களும், காரியாபட்டி கிளையில் 18 நகர, 4 புறநகர் பஸ்களும், வத்திராயிருப்பு கிளையில் 10 நகர பஸ்களும் என 235 நகர, 51 புறநகர் பஸ்கள் என 286 பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
ஏற்கனவே மகளிர் பயணத்திட்டத்தின் கீழ் 222 சாதாரணக் கட்டண நகரப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வந்தன. தற்போது கூடுதலாக 51 சாதாரணக் கட்டண புறநகர் பஸ்கள், 13 எக்ஸ்பிரஸ் நகரப் பஸ்கள் என மொத்தம் 64 பஸ்கள் வெற்றிப்பயணம் திட்டத்தின் கீழ் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.இதன் மூலம் மாவட்டத்தில் அனைத்து பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் இருந்தும் 368 புறநகர் பஸ் தனி டிரிப்புகள் வெற்றிப்பயணம் திட்டத்தில் கூடுதலாக இயக்கப்படுகிறது.இதன் மூலம் பெண்கள், திருநங்கைகள் நகர்ப்புற மற்றும் புறநகர் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யலாம், என்றார்.
செய்தி தொடர்பு துறை துணை இயக்குநர் தங்கவேல், போக்குவரத்து கழக விருதுநகர் மண்டல பொது மேலாளர் கண்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.