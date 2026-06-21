மனசாட்சியே இல்லையா... வடிகால் மீது ஆக்கிரமிப்பு கடை கட்டும் பணி தீவிரம்: பஸ் ஸ்டாண்டின் முன் சும்மாவே தேங்குதே மழைநீர்
மனசாட்சியே இல்லையா... வடிகால் மீது ஆக்கிரமிப்பு கடை கட்டும் பணி தீவிரம்: பஸ் ஸ்டாண்டின் முன் சும்மாவே தேங்குதே மழைநீர்
UPDATED : அக் 20, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:06 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் வடிகால் மீது ஆக்கிரமிப்பு கடை கட்டும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. ஏற்கனவே பஸ் ஸ்டாண்டின் முன் தேங்கும் மழைநீரால் பயணிகள், மக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்திக்கும் நிலையில், உடனடியாக ஆக்கிரமிப்பதை தடுக்க வேண்டும்.
மெயின் பகுதியில் கடை வைப்பது பலரது கனவு. நல்ல லாபம், வருவாய் தரும் இப்பகுதி கடைகளில் எதை வைத்தாலும் வியாபாரம் ஆகிவிடும் சூழல் இருப்பதால், வணிக நகரமான விருதுநகரில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகளும் போட்டி போட்டு பெருகி வருகின்றன.
விருதுநகர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டின் நுழைவு வயிலில் சட்ட விரோதமாக மழைநீர் வடிகால் மீது ஆக்கிரமிப்பு செய்து கடைக்கான கட்டடம் கட்டி வருகின்றனர். ரோடு வரை ஆக்கிரமித்து கட்டுவதால் போக்குவரத்துக்கு கடும் இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது.
பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் உட்புற கடைகளும், வெளிப்புற கடைகளும் அதிகம் ஆக்கிரமித்துள்ளன. பாதசாரிகள் நடக்க முடியாத அளவும், பயணிகள் நிற்க முடியாத நிலையும் தான் உள்ளது. தற்போது மழைக்காலம் என்பதால் ரோடு சேதமாகி பஸ் ஸ்டாண்ட் நுழைவு பகுதியில் அதிகளவில் மழைநீர் தேங்குகிறது.
இந்நிலையில் வடிகால்கள் மீது ஆக்கிரமித்து கட்டுவது வரும் நாட்களில் மீண்டும் மழைநீர் தேங்குவதை அதிகரிக்கும். இத்தனைக்கும் இந்த வடிகால் பணி மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தான் நிறைவடைந்துள்ளது.
இவ்வாறு ஆக்கிரமித்து கட்டுபவர் த.வெ.க.,வை சேர்ந்தவர் மற்றும் நகராட்சியிடம் அனுமதி பெற்றதாக தெரிவிப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். இந்நிலையில் மழைநீர் செல்லும் வடிகால் மீது அனுமதி பெற வழியில்லாத சூழலில் மக்களை ஏமாற்றும் வணிக வெறி கும்பல்கள் அதிகரித்து வருகின்றனர்.
மனசாட்சி இல்லாமல் தங்களின் சுயலாபத்திற்காக கட்டமைப்புகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்யும் இவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வடிகால் மீதுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அரசு நிதியில் கட்டப்பட்ட வாறுகால்களை சேதமாக்கும் இது போன்ற நடவடிக்கைகளை தடுக்க வேண்டும். ஆனால் நகராட்சி நிர்வாகம் வழக்கம் போல் உறங்குகிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகமாவது அல்லது எம்.எல்.ஏ.,வாவது தலையிட்டு தீர்வு காண வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.