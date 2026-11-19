தொடாதீர்... டிரான்ஸ்பார்மர், மின்கம்ப சுவிட்ச்சுகளை: பனி துவங்கியதால் அபாயம்
தொடாதீர்... டிரான்ஸ்பார்மர், மின்கம்ப சுவிட்ச்சுகளை: பனி துவங்கியதால் அபாயம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:50 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை, பனி பொழிவதால் குடியிருப்புகளிடையே மின்சாரம் செல்லும் டிரான்ஸ்பார்மர், மின்கம்பம், தெருவிளக்கு சுவிட்சுகளை மக்கள் தொடக்கூடாது என்ற விழிப்புணர்வை மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அக். 16 முதல் நவ. 1 வரை பருவ மழை தீவிரமடைந்தது. தற்போது வரை மழை இல்லை. ஆனால் பனி பொழிவு லேசாக உள்ளது. பல தெருக்களில் மிகவும் பழமையான இரும்பு இல்லாத மின்கம்பங்கள் மூலம் உயிரழுத்த மின்கம்பிகள் மின்சாரம் கடத்தி வருகின்றன. நகராட்சி, ஊராட்சி பகுதிகளில் தெரு விளக்குகள் போடும் சுவிட்ச்சுகளும் மின்கம்பத்தில் தாழ்வான பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து மழை பெய்யும் போதும், அதிகாலை பனி பொழியும் போதும் மின்கம்பம் டிரான்ஸ்பார்மர், தெருவிளக்கு சுவிட்ச்களில் மின் கசிவு ஏற்பட்டு சுவிட்ச் பாக்ஸ், மின்கம்பங்களிலும் டிரான்ஸ்பார்மரிலும் மின்சாரம் பாயும் ஆபத்து உள்ளது.
விபரீதத்தை உணராமல் ஓடி விளையாடும் குழந்தைகளும் மழைக்காலத்தில் இவற்றை தொட்டு விளையாடும்போது மின்சாரம் பாய்ந்து இறக்கும் சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. மழைக்காலத்தில் வீட்டில் உள்ள மின்சாதன பொருட்களிலேயே மின்கசிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ள நிலையில் தெருவில் பொருத்தப்பட்டுள்ள டிரான்ஸ்பார்மர் மின்கம்பம் தெருவிளக்கு சுவிட்ச் பெட்டிகளில் சர்வ சாதாரணமாக மின் கசிவும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே பனிக்காலத்தில் மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளும் முதியவர்களும் மின் சாதனங்கள் அருகில் செல்லும் போது கவனமாக நடந்து செல்ல வேண்டும். ஊரக உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.