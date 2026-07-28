சதுரகிரியில் குடிநீர், உயிர் காக்கும் மருத்துவ வசதிகள் அவசியம் வறட்சியால் பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு
சதுரகிரியில் குடிநீர், உயிர் காக்கும் மருத்துவ வசதிகள் அவசியம் வறட்சியால் பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:38 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயில் வனப்பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதால் ஆடி அமாவாசை வழிபாட்டிற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு போதிய அளவிற்கு குடிநீர், உயிர் காக்கும் மருத்துவ வசதிகளை தமிழக அரசு செய்வது மிகவும் அவசியம் என பக்தர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இக்கோயிலில் ஆக., 10ல் பிரதோஷம் ஆக., 11ல் சிவராத்திரி, ஆக., 12ல் ஆடி அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு நடக்கிறது. இதனை முன்னிட்டு பக்தர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகளை கோயில் நிர்வாகம், மதுரை, விருதுநகர் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் செய்து வருகின்றன.
எந்த ஆண்டும் இல்லாத வகையில் சதுரகிரியில் அடிவாரம் முதல் மலை வரை கடும் வறட்சி காணப்படுவதால் ஓடைகளில் தண்ணீர் வரத்தே இல்லை. மழை பெய்தால் மட்டுமே தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்ற நிலை உள்ளது.
இந்நிலையில் கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் 10 இடங்களில் தண்ணீர் தொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அவைகள் போதியதாக இருக்காது. எனவே 100 மீட்டருக்கு ஓன்று வீதம் ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் தொட்டிகள் வைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் அடிவாரத்தில் இருந்து பக்தர்களுக்கு தேவையான அளவிற்கு மினரல் வாட்டர் பாட்டில்களை வழங்க வேண்டும்.
மேலும் 500 மீட்டர் தூர இடைவெளியில் உயிர் காக்கும் மருத்துவ சிகிச்சை குழுக்கள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பக்தர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.