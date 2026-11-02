20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர்: ஸ்ரீவி., நகராட்சி குடியிருப்போர் அல்லல்
20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர்: ஸ்ரீவி., நகராட்சி குடியிருப்போர் அல்லல்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வினியோகம் ஆகும் நிலையில், வாரம் ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நகரில் 33 வார்டுகளில் 15 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகளில் குடிநீர் இணைப்புகள் உள்ள நிலையில் தற்போது 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீர் சப்ளை கிடைக்கிறது. இதனால் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
தற்போது மழை பெய்து தாமிரபரணி குடிநீர் தடையின்றி கிடைக்கும் நிலையில் குறைந்த பட்சம் வாரம் ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை செய்ய நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும் உழவர் சந்தை வடபுறம் அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லும் எமர்ஜென்சி வழியில் வாறுகால் தோண்டி போடப்பட்டு பல மாதங்களான நிலையில் இன்னும் பாலம் கட்டப்படாமல் உள்ளது. அதனை உடனடியாக கட்ட வேண்டும்.
மேலும் ஒவ்வொரு தெருவிலும் கழிவு நீர் வாறுகால்கள் அடைபட்டு மண்மேவி காணப்படுகிறது. இதை மாஸ் கிளீனிங் முறையில் முழு அளவில் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.