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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குடிநீர் பிரச்னை; நகராட்சி கூடுதல் இயக்குனர் ஆய்வு
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குடிநீர் பிரச்னை; நகராட்சி கூடுதல் இயக்குனர் ஆய்வு
ADDED : நவ 14, 2026 04:57 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சி பகுதியில் 15 முதல் 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் சப்ளை நடப்பதால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்வது தொடர்பாக கூடுதல் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் சிவக்குமார், மண்டல இயக்குனர் ரவீந்திரன், செயற்பொறியாளர் ராமசாமி குழுவினர் இன்று (நவ.,14) காலை நம்பி நாயுடு, ராமகிருஷ்ணாபுரம் உட்பட பல்வேறு தெருக்களில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது கமிஷனர் குமார், பொறியாளர் அபூபக்கர் சித்திக், குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
அதிகாரிகள் குழுவின் அறிக்கையின் பேரில் கூடுதல் குடிநீர் கிடைக்க புதிய திட்டம் செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறினார்.