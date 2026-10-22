மாதம் ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் சப்ளை; ஸ்ரீவி.,யில் வரி ரத்து செய்ய எதிர்பார்ப்பு
மாதம் ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் சப்ளை; ஸ்ரீவி.,யில் வரி ரத்து செய்ய எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 03:48 PM
ADDED : அக் 08, 2026 03:16 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் மாதத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுவதால் இந்த ஆண்டு குடிநீர் வரியை ரத்து செய்ய வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில் 33 வார்டுகள் உள்ள நிலையில் 15 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளது. 80 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வரும் நிலையில் தாமிரபரணி குடிநீர் திட்டம் மூலமும் உள்ளூர் நீராதாரண செண்பகதோப்பு மூலமும் நகரில் குடிநீர் சப்ளை வாரம் ஒரு முறை செய்யப்பட்டு வந்தது.
ஆனால் எந்த ஆண்டும் இல்லாத வகையில் தற்போது நீர் ஆதாரங்கள் வறண்டு நகரில் 20 முதல் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. இதுவும் போதுமானதாக இல்லை. இதனால் தனியார் மினரல் வாட்டர் நிறுவனங்கள் கொண்டுவரும் குடிநீரை ஒரு குடம் ரூ. 15 கொடுத்து பெண்கள் வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நகரில் தினமும் வரி வருவாய் சதவீதத்தை அதிகரிக்க அதிகாரிகள் வலியுறுத்தி வருவதால் ஊழியர்கள் வசூலில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு குடிநீர் வரியை ரத்து செய்ய நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.