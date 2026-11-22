UPDATED : நவ 21, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:22 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் நகராட்சி மலையடிபட்டி ரோட்டில் உள்ள வேகத்தடைகளால் வாகன ஓட்டிகள் தினமும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகின்றனர். முறைப்படுத்த போக்குவரத்து, நகராட்சி அதிகாரிகளை இப்பகுதியை கடப்போர் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
ராஜபாளையம் சத்திரப்பட்டி ரோட்டிற்கு நகர் பகுதி நுழையாமல் பஞ்சு மார்க்கெட் வழியாக சஞ்சீவி மலை ஒட்டிய மலையடிப்பட்டி 60 அடி ரோடு பிரதான போக்குவரத்து பாதையாக உள்ளது.
ஸ்பின்னிங் மில்கள், விசைத்தறிகள், குடியிருப்புகள் அனைத்திற்கும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கனரக வாகனங்கள் பஸ்கள், டூவீலர்கள் வந்து சென்று வந்தன.
இந்நிலையில் ரயில்வே கேட் துவக்கத்தில் இருந்து சத்திரப்பட்டி ரோடு வரையிலான 1.5 கி.மீ., துாரத்திற்குள் உள்ள குடியிருப்பு சந்துகள் முன்பு 15 வேகத்தடைகள் அமைத்துள்ளனர்.
இதை கடக்கும் வாகன ஓட்டிகள் எலும்பு மூட்டு பிரச்னைக்கு ஆளாகின்றனர். ஏற்கனவே ரோட்டின் நடுவே வாறுகால் தரைப்பாலம் வேலை முடிந்தும் இணைப்பு சரிசெய்யாததால் கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை.
60 அடி ரோடு ஏற்கனவே பல இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பிற்கு உள்ளாகி சுருங்கி வருகிறது. நகரின் போக்குவரத்திற்கு மாற்றுப் பாதையாக உள்ள மலையடிபட்டி ரோடு தடைகளை அகற்ற வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.