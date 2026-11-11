பல ஆண்டுகளாக ஊடுருவியுள்ள போதை, துப்பாக்கி கலாசாரம்: சொல்கிறார் மாணிக்கம் தாகூர்
பல ஆண்டுகளாக ஊடுருவியுள்ள போதை, துப்பாக்கி கலாசாரம்: சொல்கிறார் மாணிக்கம் தாகூர்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:31 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம்தாகூர் கூறியதாவது:
கோவை, மதுரை, கன்னிமாரா நுாலகங்களில் நடந்த முறைகேடுகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. லஞ்சம், ஊழல் தி.மு.க., ஆட்சியில் அதிகம் நடந்ததால் எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள் கொந்தளித்துள்ளனர். ஒவ்வொரு நுாலகங்களிலும் உள்ள போலி புத்தகங்களை அடையாளம் கண்டு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் அறிக்கை தயார் செய்து தமிழக அரசுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
போதை, துப்பாக்கி கலாசாரம் பல ஆண்டுகளாக மாநிலத்தில் ஊடுருவியுள்ளது. போலீசார் சுதந்திரமாக செயல்பட்டு அவற்றை தடுக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் எத்தனை கொலைகள், கொள்ளைகள் நடந்துள்ளது என்ற விவரங்களை அந்தந்த மாவட்ட போலீஸ் நிர்வாகங்கள் வெளியிட வேண்டும்.
மே., 4க்கு பின் கொலை, கொள்ளை நடப்பதாக பிம்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. துணை சபாநாயகர், கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., விவகாரங்களில் முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுப்பார்.
தி.மு.க., ஆட்சியில் மதியம் 12:00 மணி வரை அப்போதைய துணை முதல்வர் உதயநிதியை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் இருந்தது. விளையாட்டுத்துறை மானியக்கோரிக்கையின் போது அவர் வீட்டில் இருந்தார்.
போதைப்பொருள் கடத்தல் நாடு முழுவதும் சிண்டிகேட் அமைத்து செயல்படுகிறது. இதற்கு காரணம் மத்திய அரசின் தவறான நடவடிக்கையாகும் என்றார்.