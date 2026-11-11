துார்வாராத ஊருணி, சேதமான நுாலக கட்டடம்: சிரமத்தில் அழகாபுரி ஊராட்சி மக்கள்
துார்வாராத ஊருணி, சேதமான நுாலக கட்டடம்: சிரமத்தில் அழகாபுரி ஊராட்சி மக்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:18 AM
விருதுநகர்: துார்வாரத ஊருணி, சேதமான நுாலகம், ரேஷன் கடை கட்டடம், வாறுகால் இல்லாத தெருக்கள், சுற்றுச்சுவர் இல்லாத ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்பட எண்ணற்ற பிரச்னைகளால் சிக்கி சிரமத்தில் உள்ளனர் விருதுநகர் அழகாபுரி ஊராட்சி மக்கள்.
விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள அழகாபுரி ஊராட்சியில் 3 மெயின் தெருக்கள் 20க்கும் மேற்பட்ட குறுக்கு தெருக்களில் 500க்கும் மேலான குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்குள்ள ஊருணி பல ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாமல் இருப்பதால் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கும் போது எல்லாம் பாசிப்படர்ந்து உள்ளது. நுாலக கட்டடத்தின் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து செங்கல் வெளியே தெரியும் படி இருப்பதால் மக்கள் அங்கு செல்வதற்கே அஞ்சுகின்றனர்.
இதே நிலை ரேஷன் கடை கட்டடத்திற்கும் இருப்பதால் பணியாளர்கள், மக்கள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர். வீடுகளின் கழிவு நீர் வெளியே செல்வதற்கான வாறுகால் வசதி தெருக்களில் அமைக்கப்படவில்லை.
இதனால் மழையின் போது மழை நீருடன் கழிவு நீர் கலந்து தெருக்களில் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. அந்தந்த பகுதியினர் சேர்ந்து மண்ணை வெட்டி கழிவு நீர் வடிந்து செல்ல வழித்தடங்களை அமைத்துள்ளனர்.
மேலும் பெரும்பாலான தெருக்களில் ரோடு அமைக்கப்படாமல் மண் ரோடாக இருப்பதால் மழை காலத்தில் சேரும், சகதியுமாகி வீடுகளுக்கு நடந்து கூட செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது.
ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்காமல் இருப்பதால் இரவு நேரங்களில் விஷப்பூச்சிகள், பாம்புகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. இரவு நேரங்களில் மருத்துவ அவசரத்திற்கு செல்வதற்கே மக்கள் அஞ்சுகின்றனர்.
ஊருணியை துார்வார வேண்டும்
- விஜயகுமார், டிரைவர்: இங்குள்ள ஊருணியை துார்வாரி பல ஆண்டுகள் ஆகிறது. இதனால் சுற்றுச் சுவர், படிக்கட்டு சேதமாகியுள்ளது. இவற்றை சீரமைத்து துார்வாரி சுத்தமான மழை நீர் தேக்கி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வாறுகால் அமைப்பது அவசியம்
- பால்பாண்டி, கூலி தொழிலாளி: தெருக்களில் வாறுகால் அமைக்காமல் இருப்பதால் கழிவு நீர் செல்ல வசதி இல்லாமல் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மழை நீர் செல்வதற்கும் வழியில்லை. எனவே தெருக்களில் வாறுகால் அமைப்பது அவசியமாகியுள்ளது.
மண் ரோடாக இருக்கும் தெருக்கள்
- ரமேஷ், கூலி தொழிலாளி: தெருக்களில் ரோடு பல ஆண்டுகளாக அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் மண் ரோடாக இருப்பதால் மழையின் போது வீடுகளுக்கு செல்ல முடியாத நிலை நீடிக்கிறது.