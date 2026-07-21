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'இ-நாம்' தேங்காய் விற்பனை மையம் திறப்பு: கழிவு காய்க்கு முடிவு

'இ-நாம்' தேங்காய் விற்பனை மையம் திறப்பு: கழிவு காய்க்கு முடிவு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:56 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:56 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:51 PM

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சேத்துார்:சேத்துாரில் 'இ-நாம்' (மின்னணு வேளாண் சந்தை )மூலம் விவசாயிகள் கழிவு காய் இல்லாமல் தேங்காய் விற்பனை செய்யும் மையம் திறக்கப்பட்டது.

மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய ராஜபாளையம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பகுதிகளில் தென்னை சாகுபடி அதிகம். அறுவடை தேங்காய்களை விவசாயிகள் வியாபாரிகளிடம் விற்பனை செய்யும் போது 100 தேங்காய்களுக்கு 15 காய்களை கழிவு என்ற பெயரில் விவசாயிகள் அதிகம் தர வேண்டி நிலை உள்ளது. இதனால் ஏற்படும் விவசாயிகளுக்கான வருவாய் இழப்பை சரி செய்ய தொடர் கோரிக்கை விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில் இ-நாம் மூலம் கழிவு காய் இல்லாமல் தேங்காய்களை விற்பனை செய்யும் விற்பனை மையத்தை கலெக்டர் சுகபுத்ரா தொடங்கி வைத்தார். பயனடைய விரும்பும் விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு, அலைபேசி எண் ஆகியவற்றை விற்பனை மையத்திற்கு கொண்டு வந்தால் போதும். அடங்கல் தேவையில்லை என கலெக்டர் தெரிவித்தார்.

ராஜபாளையம் சேத்துாரில் செவ்வாய், வியாழக்கிழமைகளிலும் மம்சாபுரத்தில் புதன்கிழமையும், வத்திராயிருப்பு அருகே ராமசாமியாபுரத்தில் திங்கள், வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் விற்பனை மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு தேங்காய்கள் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். வேளாண் இணை இயக்குனர் மோகன்ராஜ் சவுமியன், தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் ஆறுமுகம், விற்பனைக்குழு செயலர் குமரன், வேளாண் உதவி இயக்குனர் தனலட்சுமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

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