அதிகாலை வரும் பொதிகை ரயில் நேரத்தை மாற்ற எதிர்பார்ப்பு: மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை
அதிகாலை வரும் பொதிகை ரயில் நேரத்தை மாற்ற எதிர்பார்ப்பு: மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 22, 2026 02:39 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:52 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்ட நகரங்களுக்கு அதிகாலை வரும் வகையில் இயங்கும் சென்னை- -- செங்கோட்டை பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நேரத்தை மாற்றி அமைக்க மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விருதுநகர் மாவட்ட ரயில் பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
செங்கோட்டையில் இருந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தின் வழியாக சென்னைக்கு தற்போது தினமும் பொதிகை, கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் தினசரி சேவையாகவும், சிலம்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வாரத்தில் 3 நாட்களும் இயங்கி வருகிறது. இதன் மூலம் தினமும் ஏராளமான விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் சென்னைக்கு பயணித்து வருகின்றனர்.
தென்காசி, விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் அதிகளவில் பயணித்து வந்ததால் தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் ரயிலாக பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் இயங்கியது.
செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்பட்டாலும் விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் பயனடையும் வகையில் இயக்கப்பட்டதால் இந்த ரயிலில் எப்போதுமே 'வெயிட்டிங் லிஸ்ட்' நிலை தான் ஏற்படும்.
இந்நிலையில் 2025 டிசம்பர் வரை சென்னையில் இருந்து தினமும் இரவு 8:10 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம், திருச்சி, மதுரை வழியாக விருதுநகருக்கு அதிகாலை 04:23, திருத்தங்கல் 04:39, சிவகாசி 04:43, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 04:59, ராஜபாளையம் 05:15 மணிக்கு வந்து செங்கோட்டை சென்றடையும் வகையில் இயங்கிய பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நேரம் 2026 ஜனவரி 1 முதல் மாற்றப்பட்டது.
தற்போது இந்த ரயில் தினமும் சென்னை எழும்பூரில் இரவு
07:35 மணிக்கு புறப்பட்டு விருதுநகருக்கு அதிகாலை 03:38, திருத்தங்கல் 03:54, சிவகாசி 04:03, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 04:24, ராஜபாளையம் 04:38 மணிக்கு வந்து காலை 06:40 மணிக்கு செங்கோட்டை சென்றடையும் வகையில் இயங்கி வருகிறது.
இதனால் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து புறப்படும் அரசு, தனியார் ஊழியர்கள் தங்கள் இருப்பிடங்களில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்வதற்கு, 2 மணி நேரம் முன்பு புறப்பட வேண்டிய நிலையுள்ளது.
இதனால் இந்த ரயிலில் வரும் பயணிகள் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அனைத்து நகரங்களிலும் நள்ளிரவு நேரத்தில் இறங்க வேண்டிய நிலை உள்ளதால், உயிருக்கும் உடமைக்கும் பாதுகாப்பாற்ற நிலையில் பயணித்து வருகின்றனர்.
இதைத் தவிர்க்க பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை சென்னையில் இரவு 08:30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 07:00 மணிக்குள் செங்கோட்டை சென்றடையும் வகையில் மீண்டும் நேர கால அட்டவணையை மாற்றி அமைத்து விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் சிரமமின்றி பாதுகாப்பாக பயணிக்கும் நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இதற்கு விருதுநகர் மாவட்ட அமைச்சர்கள், எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள், தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளரை நேரில் சந்தித்து தொடர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.