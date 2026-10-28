/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் விடிய, விடிய போலீசார் கண்காணிப்பு: சிறைக்கைதிகள் தப்பி ஓட்டம் எதிரொலி
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் விடிய, விடிய போலீசார் கண்காணிப்பு: சிறைக்கைதிகள் தப்பி ஓட்டம் எதிரொலி
மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் விடிய, விடிய போலீசார் கண்காணிப்பு: சிறைக்கைதிகள் தப்பி ஓட்டம் எதிரொலி
ADDED : அக் 27, 2026 07:01 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தையடுத்து நேற்றுமுன்தினம் இரவு முதல் விடிய, விடிய வத்திராயிருப்பு மலையடிவார பகுதிகளில் போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
தேக்கம்பட்டியில் சிறைகாவலரை தாக்கி விட்டு, 17 கைதிகள் தப்பியதையடுத்து மாவட்டம் முழுவதும் செக் போஸ்டர்கள் விசாரப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அழகாபுரி செக்போஸ்டில் கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு வாகன சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும் வத்திராயிருப்பு தாணிப்பாறை, கூமாபட்டி பிளவக்கல் பெரியாறு, கோவிலாறு மற்றும் மலையடிவார வழித்தடங்களிலும் டி.எஸ்.பி. பாலச்சந்திரன், அனைத்து ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர்கள், தேசிய நெடுஞ்சாலை ரோந்து போலீசார், நக்சல் தடுப்பு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.