ஊராட்சிகளின் எல்லை பிரச்சனையால் ஓடையில் தேங்கும் கழிவுகள்: அகற்றுவது யார் என 'ஈகோ'
ஊராட்சிகளின் எல்லை பிரச்சனையால் ஓடையில் தேங்கும் கழிவுகள்: அகற்றுவது யார் என 'ஈகோ'
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 05:10 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM
சிவகாசி:சித்துராஜபுரம், விஸ்வநத்தம் ஊராட்சிகளின் 'ஈகோ' வால் சிவகாசி அருகே கவிதா நகர், சின்னத்தம்பி நகர் வழியாக செல்லும் ஓடையில் கொட்டப்பட்டுள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்று யார் என போட்டியால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.
சிவகாசி அருகே கவிதா நகர் சின்னத்தம்பி நகர் வழியே பெரிய ஓடை செல்கின்றது. நகரின் மொத்த கழிவுகளும் இந்த ஓடை வழியே செல்வதோடு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் கொட்டப்படுகின்றது. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் ஏற்படுவதோடு மக்கள் தொற்று நோயாலும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். சித்துராஜபுரம், விஸ்வநத்தம் ஆகிய இரு ஊராட்சிகளுக்கு பொதுவான வழியில் ஓடை செல்வதால் இதுவரையிலும் எந்த ஊராட்சி நிர்வாகமும் கண்டு கொள்ளவில்லை. இதுகுறித்து யாரிடம் புகார் தெரிவிப்பது என தெரியாமல் மக்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக இதே நிலைதான் நீடிக்கின்றது. எனவே இப்பகுதியில் உள்ள ஓடையை முழுமையாக துார்வாரி கழிவுகளை வெளியேற்ற வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.