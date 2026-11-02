/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மூதாட்டி கழுத்தை நெரித்து 11 பவுன் நகை பறிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
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நரிக்குடி: விருதுநகர் மாவட்டம் நரிக்குடியில் மூதாட்டி கழுத்தை நெரித்து 11 பவுன் தங்க நகையை பறித்த மர்மநபர்களை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
நரிக்குடி எம்.பறையங்குளத்தை சேர்ந்த ராமையா மனைவி முத்துக் கருப்பாயி 82. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு துாங்கிக் கொண்டிருந்தபோது மர்ம நபர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்தனர். மூதாட்டி கழுத்தை நெரித்து அவர் அணிந்திருந்த 4 பவுன் தங்க செயினை பறித்தனர். மேலும் அவர் அணிந்திருந்த 7 பவுன் தங்க தோடை காதோடு அறுத்துச்சென்றனர். இதில் மூதாட்டி படுகாயமடைந்தார். அ.முக்குளம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கொள்ளையர்களை தேடுகின்றனர்.