தோப்புக்குள் யானை புகுந்து 170 தென்னை மரங்கள் - சேதம்
தோப்புக்குள் யானை புகுந்து 170 தென்னை மரங்கள் - சேதம்
UPDATED : அக் 24, 2026 02:56 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
சேத்துார்: சேத்துார் விவசாய தோப்பில் யானை புகுந்து பல லட்சம் மதிப்புள்ள 170 தென்னை மரங்களை முற்றிலும் சேதப்படுத்தியதால் விவசாயி வேதனையில் உள்ளார்.
சேத்துார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரம் செல்லும் வழியில் ஒற்றைப்பனை காடு அமைந்துள்ளது.
சேத்துாரை சேர்ந்த ஜெகநாதன் 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் தென்னங்கன்றுகளை நடவு செய்து பராமரித்து வந்தார். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைபகுதியில் இருந்து புகுந்த காட்டு யானைகள் மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து பலன் தரும் நிலையில் உள்ள 170 தென்னை மரங்களை சாய்த்தும் குருத்துகளை ஒடித்தும் சேதப்படுத்தி உள்ளன. மூன்று நாட்களுக்குள் தொடர்ச்சியாக அத்தனை மரங்களையும் இழந்துள்ளதால் இத்தனை ஆண்டு பாடுபட்ட உழைப்பும் செலவழித்த பணமும் வீணாகியது குறித்து வேதனை தெரிவித்துள்ளதுடன் வனத்துறையும், அரசும் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.